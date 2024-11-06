Россия скоро вернется к созданию пассажирских гиперзвуковых самолетов — Савельев

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в ближайшее время вернется к созданию пассажирских гиперзвуковых самолетов, считает вице-премьер Виталий Савельев.

Он напомнил, что в СССР был создан сверхзвуковой пассажирский самолет ТУ-144, их было выпущено 16 и они совершали пассажирские рейсы, в Европе создали аналогичный самолет «Конкорд».

«Самолеты немножко обогнали свое время в тот период, но мы к этому вернемся, потому что за этим будущее. Конечно, летать даже на Дальний Восток неприятно — все таки 8 или 9 часов в полете — это долго. Поэтому, я думаю, это ближайшее будущее, и мы с вами тоже его застанем», — сказал Савельев в ходе просветительского марафона «Знание. Первые».