Россия скоро вернется к созданию пассажирских гиперзвуковых самолетов — Савельев
17:12 06.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия в ближайшее время вернется к созданию пассажирских гиперзвуковых самолетов, считает вице-премьер Виталий Савельев.
Он напомнил, что в СССР был создан сверхзвуковой пассажирский самолет ТУ-144, их было выпущено 16 и они совершали пассажирские рейсы, в Европе создали аналогичный самолет «Конкорд».
«Самолеты немножко обогнали свое время в тот период, но мы к этому вернемся, потому что за этим будущее. Конечно, летать даже на Дальний Восток неприятно — все таки 8 или 9 часов в полете — это долго. Поэтому, я думаю, это ближайшее будущее, и мы с вами тоже его застанем», — сказал Савельев в ходе просветительского марафона «Знание. Первые».
НОВОСТИ
- 17:40 06.11.2024
- Будущий лидер России будет «такой же, как Путин», считает Песков
- 17:00 06.11.2024
- Путин прогнозирует, что грузопоток по СМП к 2030 году превысит 100 млн тонн
- 16:32 06.11.2024
- ВСУ потеряли за сутки на курском направлении больше 250 человек и 2 БМП Bradley
- 16:12 06.11.2024
- Риски в экономике РФ будут нивелированы ростом производительности труда — Новак
- 16:00 06.11.2024
- Победа Трампа вызвала тревогу и «мрачную решимость» в Киеве — Politico
- 15:32 06.11.2024
- Выборы в Молдавии являются эталоном демократической фальсификации — Шойгу
- 15:12 06.11.2024
- ХАМАС потребовало от новой администрации США прекратить поддержку Израиля
- 15:00 06.11.2024
- Темпы снижения потребления алкоголя в РФ за последний год замедлились — Мурашко
- 14:32 06.11.2024
- Кремль сделает выводы о Трампе по его первым действиям в должности президента
- 14:12 06.11.2024
- Российские войска освободили Антоновку и Максимовку в ДНР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать