РФ не раз останавливала тех, кто рвался к мировому господству, и будет и впредь — Путин
22:00 07.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия не раз останавливала рвущихся к мировому господству, так будет и дальше. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии «Валдая».
«Россия не раз останавливала тех, кто рвался к мировому господству, кто бы это ни делал, так будет и впредь», — подчеркнул президент.
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