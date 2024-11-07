РФ не раз останавливала тех, кто рвался к мировому господству, и будет и впредь — Путин

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не раз останавливала рвущихся к мировому господству, так будет и дальше. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии «Валдая».

«Россия не раз останавливала тех, кто рвался к мировому господству, кто бы это ни делал, так будет и впредь», — подчеркнул президент.