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НОВОСТИ

Робот-собака приступил к охране резиденции Трампа во Флориде

14:32 08.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Собака-робот приступила к патрулированию территории вокруг резиденции избранного президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида). Ролик опубликовало региональное отделение телекомпании NBC.

По его информации, повышенные меры безопасности в поместье Трампа были введены после его победы на выборах. На дежурство также заступили вооруженные катера береговой охраны. Телеканал отметил, что в США робособаки все чаще используются правоохранительными органами при выполнении задач по обеспечению безопасности.

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