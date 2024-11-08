Робот-собака приступил к охране резиденции Трампа во Флориде
14:32 08.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Собака-робот приступила к патрулированию территории вокруг резиденции избранного президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида). Ролик опубликовало региональное отделение телекомпании NBC.
По его информации, повышенные меры безопасности в поместье Трампа были введены после его победы на выборах. На дежурство также заступили вооруженные катера береговой охраны. Телеканал отметил, что в США робособаки все чаще используются правоохранительными органами при выполнении задач по обеспечению безопасности.
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