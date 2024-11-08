Робот-собака приступил к охране резиденции Трампа во Флориде

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Собака-робот приступила к патрулированию территории вокруг резиденции избранного президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида). Ролик опубликовало региональное отделение телекомпании NBC.

По его информации, повышенные меры безопасности в поместье Трампа были введены после его победы на выборах. На дежурство также заступили вооруженные катера береговой охраны. Телеканал отметил, что в США робособаки все чаще используются правоохранительными органами при выполнении задач по обеспечению безопасности.