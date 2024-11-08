В России все больше оставшихся без надзора детей передают под опеку в семьи

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество оставшихся без попечения детей, которые попадают в поднадзорные учреждения, в РФ сокращается, их чаще сразу помещают под опеку в семьи. Об этом сообщил руководитель аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Алексей Газарян на приуроченной к Всемирному дню усыновления пресс-конференции в ТАСС, посвященной вопросам семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«У нас доля детей из тех, кто выявлен без попечения родителей, детей-сирот, которые перемещаются в поднадзорные учреждения, потихоньку сокращается. Так, в 2021 году эта доля составляла 20,4%, а в 2023 году уже 19%», — сказал Газарян.

Представитель аппарата детского омбудсмена сообщил также, что в целом сокращается количество детей, которые воспитываются вне родной семьи.