0
0
129
НОВОСТИ

В России все больше оставшихся без надзора детей передают под опеку в семьи

16:12 08.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество оставшихся без попечения детей, которые попадают в поднадзорные учреждения, в РФ сокращается, их чаще сразу помещают под опеку в семьи. Об этом сообщил руководитель аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Алексей Газарян на приуроченной к Всемирному дню усыновления пресс-конференции в ТАСС, посвященной вопросам семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«У нас доля детей из тех, кто выявлен без попечения родителей, детей-сирот, которые перемещаются в поднадзорные учреждения, потихоньку сокращается. Так, в 2021 году эта доля составляла 20,4%, а в 2023 году уже 19%», — сказал Газарян.

Представитель аппарата детского омбудсмена сообщил также, что в целом сокращается количество детей, которые воспитываются вне родной семьи.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:00 08.11.2024
МВД РФ возбудило 4 тысячи уголовных дел в рамках операции «Нелегал»
0
42
16:32 08.11.2024
Партия коммунистов Молдавии не признает Санду президентом и референдум о вступлении в ЕС
0
106
16:00 08.11.2024
Жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ работает, инфляция замедляется- Новак
0
172
15:32 08.11.2024
В ФРГ арестовали американца, подозреваемого в шпионаже в пользу КНР
0
206
15:12 08.11.2024
ВСУ потеряли за сутки на курском направлении больше 300 человек, а также 4 танка — МО РФ
0
238
15:00 08.11.2024
Украинская ракета уничтожена в небе над Курской областью
0
241
14:32 08.11.2024
Робот-собака приступил к охране резиденции Трампа во Флориде
0
321
14:12 08.11.2024
ВСУ потеряли за неделю на всех направлениях спецоперации около 14 тыс. военных — МО РФ
0
310
14:00 08.11.2024
РФ открыта к диалогу по Украине, но это не означает изменения целей СВО — Песков
0
322
13:32 08.11.2024
Активистки в США объявили «секс-забастовку» после успеха Трампа на выборах — WP
0
414

Возврат к списку