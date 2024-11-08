Украинский конфликт произошел из-за глупости Байдена — Сакс

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский миллиардер Дэвид Сакс считает, что конфликт на Украине произошел из-за глупости действующего президента США Джо Байдена.

«Украинский конфликт — это глупость Байдена», — написал он на своей странице в социальной сети X. Сакс также отметил, что этот кризис является «проблемой Европы, а не США», в связи с чем выделять «следующие сто миллиардов» на помощь Киеву следует европейским странам.