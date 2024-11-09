Лондон повысит расходы на оборону до 2,5% ВВП ради улучшения отношений с Трампом — СМИ
15:00 09.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен объявить об увеличении расходов на оборону до 2,5% ВВП спустя несколько недель после инаугурации Дональда Трампа в качестве президента США в январе 2025 года. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в правительстве, правящей Лейбористской партии и оборонной сфере Соединенного Королевства.
По их информации, этот шаг будет сделан в попытке улучшить отношения с новым главой Белого дома. После победы кандидата от Республиканской партии США на президентских выборах 5 ноября британские СМИ припомнили многие и критические или даже оскорбительные заявления, которые члены нынешнего лейбористского правительства, будучи в оппозиции, делали в отношении Трампа. Среди них оказались заместитель премьер-министра Великобритании Анджела Рэйнер, глава МИД Дэвид Лэмми, министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнолдс.
Собеседники газеты сообщили, что заявление о повышении расходов на оборону до 2,5% с нынешних 2,2%, вероятно, будет сделано весной следующего года. Это переместило бы Великобританию с восьмой на четвертую строчку среди 32 стран НАТО по уровню расходов на оборону.
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