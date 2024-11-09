ВСУ потеряли свыше 30,8 тыс. военных с начала боевых действий на курском направлении

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 30,8 тыс. военнослужащих с начала боевых действий на курском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 30 800 военнослужащих, 189 танков, 123 боевые машины пехоты, 107 бронетранспортеров, 1 095 боевых бронированных машин, 833 автомобиля, 262 артиллерийских орудия», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что также противник потерял 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 7 транспортно-заряжающих машин, 61 станцию РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, 4 РЛС ПВО, 26 единиц инженерной и другой техники.