Россия должна выплатить Киеву компенсации вне зависимости от условий мира - Боррель
11:00 11.11.2024 Источник: Газета.Ru
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия должна выплатить Украине компенсации и понести наказание за якобы «военные преступления» вне зависимости от формы будущего мирного соглашения. Его слова приводит телеканал N-TV.
«Мир, чтобы это был мир, а не просто прекращение огня, должен быть справедливым и прочным», — заявил Боррель.
Он утверждает, что конфликт должен закончиться таким образом, чтобы была обеспечена ответственность, «чтобы было не только экономическое восстановление, но каждый отвечал за свои действия». "Газета.Ру"
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