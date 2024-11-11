Россия должна выплатить Киеву компенсации вне зависимости от условий мира - Боррель

11:00 Источник: Газета.Ru

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия должна выплатить Украине компенсации и понести наказание за якобы «военные преступления» вне зависимости от формы будущего мирного соглашения. Его слова приводит телеканал N-TV.

«Мир, чтобы это был мир, а не просто прекращение огня, должен быть справедливым и прочным», — заявил Боррель.

Он утверждает, что конфликт должен закончиться таким образом, чтобы была обеспечена ответственность, «чтобы было не только экономическое восстановление, но каждый отвечал за свои действия». "Газета.Ру"