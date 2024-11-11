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Иноагенты не смогут вывести за рубеж рубли с российских спецсчетов — Володин

20:40 11.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иноагенты, получающие средства на специальные рублевые счета, смогут пользоваться ими только лично и на территории России. Разрабатываемый законопроект запретит выводить эти средства за границу, сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Деньги со спецсчета иноагентам можно будет снять только лично на территории России, вывести за рубеж их нельзя. Деньги будут лежать на счету, ждать, когда они приедут», — отметил Володин.

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