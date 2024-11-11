Иноагенты не смогут вывести за рубеж рубли с российских спецсчетов — Володин
20:40 11.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иноагенты, получающие средства на специальные рублевые счета, смогут пользоваться ими только лично и на территории России. Разрабатываемый законопроект запретит выводить эти средства за границу, сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Деньги со спецсчета иноагентам можно будет снять только лично на территории России, вывести за рубеж их нельзя. Деньги будут лежать на счету, ждать, когда они приедут», — отметил Володин.
НОВОСТИ
- 21:20 11.11.2024
- Глава Минфина Израиля анонсировал подготовку частичной аннексии Западного берега
- 20:00 11.11.2024
- Затраты на восстановление Курской области после вторжения ВСУ составят более 700 млрд руб.
- 19:20 11.11.2024
- Зеленский требует посадить политика, призвавшего к переговорам с РФ — депутат
- 18:40 11.11.2024
- Патрушев предупредил о возможных новых диверсиях со стороны англосаксов
- 18:00 11.11.2024
- Киев под видом эвакуации харьковчан уничтожает села перед приходом ВС РФ — Ганчев
- 17:32 11.11.2024
- ВСУ потеряли за сутки на курском направлении больше 300 человек и танк — МО РФ
- 17:12 11.11.2024
- Боррель признал, что не все в ЕС понимают, зачем тратить 122 млрд евро на Украину
- 17:00 11.11.2024
- Сотрудники Минюста США «в ужасе» после победы Трампа, опасаются мести — Politico
- 16:32 11.11.2024
- Суд Москвы заочно арестовал судью Международного уголовного суда в Гааге
- 16:12 11.11.2024
- В Киеве считают, что способны нарастить производство вооружений до $20 млрд в год
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать