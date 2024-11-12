Россиянам доллары не нужны — Силуанов
10:00 12.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что россиянам доллары не нужны, правильно использовать рубли.
«Правильно, и не нужны [доллары россиянам]», — заявил Силуанов в интервью проекту «ТАСС Дети», отвечая на вопрос о необходимости доллара.
Он также подчеркнул, что выгоднее всего хранить сбережения в облигациях федерального займа и вступать в программу долгосрочных сбережений.
«Надежное выгодное доходное вложение. Вот куда надо смотреть, поэтому, если есть копеечка, участвуйте в финансовом рынке, не пожалеете», — отметил он.
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