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НОВОСТИ

Россиянам доллары не нужны — Силуанов

10:00 12.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что россиянам доллары не нужны, правильно использовать рубли.

«Правильно, и не нужны [доллары россиянам]», — заявил Силуанов в интервью проекту «ТАСС Дети», отвечая на вопрос о необходимости доллара.

Он также подчеркнул, что выгоднее всего хранить сбережения в облигациях федерального займа и вступать в программу долгосрочных сбережений.

«Надежное выгодное доходное вложение. Вот куда надо смотреть, поэтому, если есть копеечка, участвуйте в финансовом рынке, не пожалеете», — отметил он.

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