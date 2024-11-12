ФСБ пресекла попытку теракта по заданию СБУ на ж/д путях вблизи Балаклавской ТЭС

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ предотвратила попытку теракта по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) на железнодорожных путях в Севастополе вблизи Балаклавской ТЭС, подозреваемый задержан. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Пресечена попытка совершения террористического акта на объекте транспортной инфраструктуры в Севастополе вблизи Балаклавской ТЭС», — сообщили в ЦОС.

Как отметили в ФСБ, 29-летний местный житель, инициативно установивший в сентябре 2023 года контакт с СБУ, по заданию иностранной спецслужбы должен был нарушить работу железнодорожного транспорта путем поджога специализированного оборудования. «Злоумышленник был задержан сотрудниками ФСБ России на месте совершения преступления», — пояснили в ЦОС.