ЦБ РФ пока не видит замедления инфляции, в ноябре рост цен продолжался высокими темпами

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЦБ РФ пока не наблюдает устойчивого замедления инфляции, в начале ноября рост цен продолжался высокими темпами. Об этом сообщил журналистам советник председателя Банка России Кирилл Тремасов в рамках коммуникационной сессии по разъяснению денежно-кредитной политики.

«Согласно данным инфляции за октябрь, мы видим, что темпы роста цен в целом по потребительской корзине несколько замедлились по сравнению с сентябрем. Но если брать устойчивую часть инфляции, мы в октябре видим, что рост цен ускорился. В ноябре, с 1 по 11 ноября, мы тоже видим, что темпы роста цен сохраняются высокими. Пока я сказал бы, что замедления инфляции мы не видим, рост цен продолжается высокими темпами», — сказал он.