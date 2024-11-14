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НОВОСТИ

Облигации Украины выросли на фоне ожиданий готовности Киева к мирному соглашению — FT

12:00 14.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Cтоимость суверенных облигаций Украины, номинированных в долларах, за последний месяц увеличилась на 12% на фоне ожиданий, что новая администрация США предпримет шаги с целью окончания конфликта. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

Согласно данным издания, «инвесторы в облигации делают ставку на то, что страна [Украина] будет готова принять мирное соглашение, которое предполагает навсегда отказаться от территорий, которые она потеряла» в конфликте.

По словам Тиса Лоу, представителя компании Ninety One, владеющей некоторыми украинскими облигациями, операции с ними действительно проходили на фоне ожиданий окончания конфликта, или, по крайней мере, возможности того, что Трамп «подтолкнет к началу переговоров».

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