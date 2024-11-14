В Киеве не подтвердили возможность президентских выборов в 2025 году

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что президентские выборы невозможны до тех пор, пока продолжается конфликт.

«Во время войны предпосылок [для проведения президентских выборов] нет», — сказал он в интервью газета La Repubblica, отвечая на вопрос о том, состоятся ли выборы в 2025 году.

Ранее звучали предположения, в том числе от украинских представителей, что выборы могут пройти в течение 2025 года.

Президентские полномочия Зеленского официально истекли после 20 мая.