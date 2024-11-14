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Владельцы оставшихся в приграничье Курской области автомобилей получат страховку – губернатор

20:45 14.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Люди, которые оставили автомобили в приграничных районах Курской области из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), получат страховые выплаты, также прорабатывается вопрос компенсации при потере домашнего скота и птицы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Алексей Смирнов.

«Остаются вопросы о компенсации за утрату автомобилей. Люди, которые оставили машины в приграничье, получат страховые выплаты. Были вопросы от тех, кто лишился домашнего скота и птицы. Сейчас прорабатываем механизмы компенсации ущерба. С федеральными структурами обсуждается вопрос списания ипотечных долгов за разрушенное жилье», — написал он.

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