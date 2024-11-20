Силуанов рассказал, как Москва может ответить на использование Западом доходов и активов РФ

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия будет использовать доходы от замороженных активов западных инвесторов, ответные меры будут после реализации недружественных действий западных стран. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

«Мы делаем точно так же. Если западные страны приняли решение использовать наши активы и доходы от наших активов, адекватные действия абсолютно реализует и российская сторона. Поэтому у нас тоже заморожены ресурсы западных инвесторов и западных участников финансового рынка, компаний. Доходы от этих активов так же будут использоваться, как и действия тех стран, которые заморозили наши золотовалютные резервы и используют доходы от размещения этих резервов. Такой же адекватный ответ со стороны Российской Федерации последовал», — сказал он.