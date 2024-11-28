ЮНЕСКО намеренно игнорирует смерти журналистов РФ, Москва выразила резкий протест — Гусман
12:05 28.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ЮНЕСКО намеренно проигнорировала факты гибели российских журналистов и не включила их в соответствующий доклад, что вызвало справедливый и резкий протест Москвы. Об этом заявил первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, который входит в состав президиума Международной программы развития коммуникации (МПРК).
«Российская Федерация в лице нашего постоянного представительства это все (необходимые для доклада материалы — прим. ТАСС) представила, но это не было учтено», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-24», отметив, что РФ заблаговременно представила организации список погибших журналистов с указанием обстоятельств смерти.
Гусман отметил, что после публикации проекта доклада он, как один из представителей России в МРПК получил большое количество документов от российских СМИ, в которых заявлялся «абсолютно справедливый» и «острый» протест.
«Такое преднамеренное игнорирование ушедших из жизни, погибших, отдавших свою жизнь будучи верным своему профессиональному, человеческому долгу журналистов не могло не вызвать, естественно, нашего протеста», — подчеркнул он.
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