Трамп: «Любая страна», которая попытается найти замену доллару, «распрощается с Америкой»
21:30 30.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что введет торговые пошлины в 100% на товары из стран БРИКС в случае создания ими новой валюты или отказа от доллара.
«Идее о том, что страны БРИКС пытаются отказаться от доллара, пока мы стоим и смотрим на это, пришел конец. Мы требуем обязательства от этих стран, что они не создадут новую валюту БРИКС и не станут поддерживать другую валюту, чтобы заменить могучий доллар США, иначе они столкнутся со 100-процентными пошлинами и должны будут распрощаться с идеей продаж замечательной американской экономике», — написал он на своей странице в социальной сети Truth Social.
Трамп утверждает, что «любая страна», которая попытается найти замену доллару для осуществления международной торговли, «распрощается с Америкой».
НОВОСТИ
- 20:35 30.11.2024
- WSJ: Экономисты считают, что пошлины на экспорт в США в 25% отбросят канадскую экономику в состояние рецессии
- 20:15 30.11.2024
- Зурабишвили назвала парламент Грузии «нелегитимным» и отказалась сложить полномочия
- 20:00 30.11.2024
- Путин подписал закон, где, в частности, вводится понятие "частный детектив"
- 19:40 30.11.2024
- СГБ Грузии сообщает, что в стране происходит попытка захватка власти
- 18:22 30.11.2024
- Путин подписал законы об ужесточении наказания за утечку персональных данных
- 17:40 30.11.2024
- Украинские фирмы предлагают иностранцам «черные» туры в зоны боевых действий
- 16:15 30.11.2024
- Япония собирается безвозмездно предоставить дружественным странам средства слежения за морем и небом
- 15:30 30.11.2024
- Генпрокурор ФРГ: Нам удалось установить личности двух подозреваемых подрывов «Северных потоков»
- 14:45 30.11.2024
- Обсуждение бюджета ФРГ, включая помощь Украине, прервано по политическим причинам – посол Германии в РФ
- 13:45 30.11.2024
- Протестующие в Тбилиси применяли коктейли Молотова – премьер-минстр
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать