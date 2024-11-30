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Трамп: «Любая страна», которая попытается найти замену доллару, «распрощается с Америкой»

21:30 30.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что введет торговые пошлины в 100% на товары из стран БРИКС в случае создания ими новой валюты или отказа от доллара.

«Идее о том, что страны БРИКС пытаются отказаться от доллара, пока мы стоим и смотрим на это, пришел конец. Мы требуем обязательства от этих стран, что они не создадут новую валюту БРИКС и не станут поддерживать другую валюту, чтобы заменить могучий доллар США, иначе они столкнутся со 100-процентными пошлинами и должны будут распрощаться с идеей продаж замечательной американской экономике», — написал он на своей странице в социальной сети Truth Social.

Трамп утверждает, что «любая страна», которая попытается найти замену доллару для осуществления международной торговли, «распрощается с Америкой».

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