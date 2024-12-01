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НОВОСТИ

Зурабишвили 29 декабря придется сложить полномочия президента Грузии - Кобахидзе

13:51 01.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президенту Грузии Саломе Зурабишвили 29 декабря, в день инаугурации нового главы государства придется покинуть Президентский дворец, несмотря на ее заявления о том, что она не будет складывать свои полномочия. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге.

«Я понимаю ее (Зурабишвили — прим. ТАСС) эмоциональное положение, однако, конечно же, 29 декабря ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту», — сказал Кобахидзе.

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