В России за три года подготовят 1 млн инженеров — Путин
21:20 02.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия планирует в ближайшие три года обучить 1 млн инженеров, а к 2030 году — почти 2 млн таких специалистов. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными.
«В ближайшие три года мы должны подготовить 1 млн специалистов в области инженерного дела. До конца 2030 года или к 2030 году эта цифра должна вырасти почти до 2 млн — 1,8 млн человек. В целом вся работа в этом направлении идет», — сказал он.
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