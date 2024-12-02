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В России за три года подготовят 1 млн инженеров — Путин

21:20 02.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия планирует в ближайшие три года обучить 1 млн инженеров, а к 2030 году — почти 2 млн таких специалистов. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными.

«В ближайшие три года мы должны подготовить 1 млн специалистов в области инженерного дела. До конца 2030 года или к 2030 году эта цифра должна вырасти почти до 2 млн — 1,8 млн человек. В целом вся работа в этом направлении идет», — сказал он.

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