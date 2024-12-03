Зеленский утверждает, что на Украине идут испытания новых типов ракет
17:40 03.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский утверждает, что заслушал доклад об испытаниях новых типов ракет.
«Был доклад по испытанию новых типов ракет. Можно поблагодарить наших украинских разработчиков ракет. Ускоряем производство», — написал он в своем телеграм-канале по итогам заседания ставки верховного главнокомандующего. Он не уточнил, о каких именно ракетах идет речь, на какой стадии находятся испытания и насколько они успешны.
Власти Украины регулярно делают заявления о разработке собственных ракет. Подробности своей ракетной программы они не разглашают, ограничиваясь туманными обещаниями. 16 ноября Зеленский в интервью «Украинскому радио» сказал, что идут испытания четырех видов ракет, не добавив никаких подробностей. В августе Зеленский утверждал, что Украина провела первые испытания собственной баллистической ракеты. Позднее советник его офиса Михаил Подоляк заявил, что дальность полета этой ракеты может достигать 600-700 км. В октябре он сообщил о ее первых летных испытаниях.
Как отмечал в связи с этим посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, Украина без западной помощи не смогла бы произвести такую ракету, так как в ведении украинского конструкторского бюро «Южное» никогда не было полного цикла создания такого оружия.
В свою очередь газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на украинских чиновников писала, что украинскую ракетную программу тормозит нехватка финансирования и мощностей.
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