Зеленский утверждает, что на Украине идут испытания новых типов ракет

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский утверждает, что заслушал доклад об испытаниях новых типов ракет.

«Был доклад по испытанию новых типов ракет. Можно поблагодарить наших украинских разработчиков ракет. Ускоряем производство», — написал он в своем телеграм-канале по итогам заседания ставки верховного главнокомандующего. Он не уточнил, о каких именно ракетах идет речь, на какой стадии находятся испытания и насколько они успешны.

Власти Украины регулярно делают заявления о разработке собственных ракет. Подробности своей ракетной программы они не разглашают, ограничиваясь туманными обещаниями. 16 ноября Зеленский в интервью «Украинскому радио» сказал, что идут испытания четырех видов ракет, не добавив никаких подробностей. В августе Зеленский утверждал, что Украина провела первые испытания собственной баллистической ракеты. Позднее советник его офиса Михаил Подоляк заявил, что дальность полета этой ракеты может достигать 600-700 км. В октябре он сообщил о ее первых летных испытаниях.

Как отмечал в связи с этим посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, Украина без западной помощи не смогла бы произвести такую ракету, так как в ведении украинского конструкторского бюро «Южное» никогда не было полного цикла создания такого оружия.

В свою очередь газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на украинских чиновников писала, что украинскую ракетную программу тормозит нехватка финансирования и мощностей.