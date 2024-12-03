Военные Южной Кореи вернулись в места дислокации

23:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Республики Корея согласилось с предложением президента страны Юн Сок Ёля отменить военное положение. Об этом сообщило агентство Рёнхап.

Ранее глава государства заявил, что отменит военное положение, приняв решение парламента, большая часть которого проголосовала именно за такой вариант.

Южнокорейские военнослужащие, привлеченные к обеспечению режима военного положения, вернулись в места постоянной дислокации. Об этом сообщило агентство Рёнхап.

По его сведениям, все военные «были отозваны» и «вернулись на свои базы».

Ранее президент Республики Корея Юн Сок Ёль выступил с обращением, в ходе которого проинформировал о намерении отменить объявленное им военное положение.