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НОВОСТИ

Российские средства ПВО сбили за сутки 101 украинский беспилотник

13:05 05.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки 101 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 101 беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — сказали в ведомстве.

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