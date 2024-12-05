Российские средства ПВО сбили за сутки 101 украинский беспилотник

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки 101 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 101 беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — сказали в ведомстве.