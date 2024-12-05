40% испанцев и 50% итальянцев выступили за смягчение или отмену санкций против РФ — опрос

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 40% жителей Испании и свыше 50% граждан Италии выступили за то, чтобы смягчить или вовсе отменить европейские санкции против России. Об этом свидетельствуют данные проведенного в период с 12 по 15 ноября опроса французской компании Cluster17, результаты которого опубликовала газета El Periódico.

Респондентов спросили, какой должна быть позиция ЕС в отношении РФ. Так, 52% итальянцев выступили за смягчение рестрикций для возобновления торговых отношений или за восстановление нормальных отношений с Москвой. В Испании такую точку зрения разделили 39% опрошенных, в Германии — 37%, во Франции — 35%, в Бельгии — 29%.

Участников опроса также спросили, согласны ли они с гипотетическим вмешательством ЕС в конфликт на Украине, если избранный президент США Дональд Трамп приостановит помощь Киеву. 64% итальянцев ответили на данный вопрос: «Скорее нет» или «Нет, ни коим образом». Такую точку зрения также разделили 50% французов, 42% испанцев, 40% бельгийцев и 39% немцев.