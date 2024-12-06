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НОВОСТИ

Исполняющим обязанности губернатора Курской области назначен Александр Хинштейн

23:05 05.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности губернатора Курской области депутата Госдумы Александра Хинштейна.

«Назначить Хинштейна Александра Евсеевича временно исполняющим обязанности губернатора Курской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Курской области», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

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