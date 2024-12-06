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НОВОСТИ

Спикер парламента Грузии пожелал европейцам таких же «мирных демонстраций», как в Тбилиси

12:32 06.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили раскритиковал представителей европейских стран за то, что они не осуждают насилие на митингах в Тбилиси, и пожелал им в их городах таких же «мирных митингов».

«Некоторые европейские политики насилие называют миром. Пусть у них такой мир будет каждый день в их же столицах. Позорно, мы все, да и они смотрели все в прямом эфире», — сказал Папуашвили на брифинге.

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