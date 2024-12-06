С Украины нелегально выехали за рубеж более 1 млн мужчин — депутат
17:12 06.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 1 млн мужчин нелегально выехали с Украины за границу, сообщила депутат Верховной рады Анна Скороход.
«У нас огромное количество людей за рубежом. До проведения выборов они вряд ли вернутся. У нас 1,2 млн мужчин нелегально выехали», — приводит ее слова украинское издание «Страна». Скороход не уточнила, о каком периоде идет речь.
Политик добавила, что покинувших страну может быть больше, но их всех надо учесть для дальнейшей работы, в том числе в случае возможного проведения выборов. «Вы же не знаете, сколько находится четко в Польше и как они распределены по регионам. А это политически играет роль. Я думаю, что потом будут вестись переговоры, как же это (выборы — прим. ТАСС) провести там. Консульские учреждения не вытянут», — подчеркнула депутат.
Ранее региональный директор по Восточной Европе и Центральной Азии Фонда ООН в области народонаселения Флоренс Бауэр информировала, что численность населения Украины с 24 февраля 2022 года сократилась более чем на 10 млн человек.
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