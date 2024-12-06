0
0
29
НОВОСТИ

С Украины нелегально выехали за рубеж более 1 млн мужчин — депутат

17:12 06.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 1 млн мужчин нелегально выехали с Украины за границу, сообщила депутат Верховной рады Анна Скороход.

«У нас огромное количество людей за рубежом. До проведения выборов они вряд ли вернутся. У нас 1,2 млн мужчин нелегально выехали», — приводит ее слова украинское издание «Страна». Скороход не уточнила, о каком периоде идет речь.

Политик добавила, что покинувших страну может быть больше, но их всех надо учесть для дальнейшей работы, в том числе в случае возможного проведения выборов. «Вы же не знаете, сколько находится четко в Польше и как они распределены по регионам. А это политически играет роль. Я думаю, что потом будут вестись переговоры, как же это (выборы — прим. ТАСС) провести там. Консульские учреждения не вытянут», — подчеркнула депутат.

Ранее региональный директор по Восточной Европе и Центральной Азии Фонда ООН в области народонаселения Флоренс Бауэр информировала, что численность населения Украины с 24 февраля 2022 года сократилась более чем на 10 млн человек.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:17 06.12.2024
Лукашенко попросил Путина разместить в Белоруссии «Орешник»
0
37
17:00 06.12.2024
Большинство немцев считают, что Запад должен убедить Киев отказаться от территорий
0
51
16:32 06.12.2024
Зеленский служит интересам других стран, а не Украины — власти Грузии
0
153
16:12 06.12.2024
Только в союзной «двойке» Белоруссии и РФ удалось реализовать свой потенциал — Лукашенко
0
178
16:00 06.12.2024
Песков прокомментировал возможность размещения «Орешника» в Белоруссии
0
185
15:32 06.12.2024
Ситуация в курском приграничье близка к развязке — Песков
0
245
15:30 06.12.2024
Кредитный портфель девелоперов жилья Сбера составляет 5,4 триллиона рублей
0
222
15:12 06.12.2024
ВС РФ за неделю взяли в плен 61 военного ВСУ
0
256
15:00 06.12.2024
Иностранные СМИ приглашены на большую пресс-конференцию Путина — Песков
0
344
14:32 06.12.2024
ВС РФ уничтожили 8 безэкипажных катеров ВСУ — МО РФ
0
347

Возврат к списку