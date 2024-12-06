Путин и Лукашенко подписали договор о едином рынке электроэнергии

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали Договор о формировании объединенного рынка электроэнергии двух стран.

Церемония прошла по завершении заседания Высшего госсовета Союзного государства в Минске.