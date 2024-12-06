0
0
146
НОВОСТИ

«Орешник» будет поступать в ВС РФ и Белоруссию параллельно — Путин

19:20 06.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Размещение ракетных комплексов «Орешник» в Белоруссии начнется параллельно с тем, как они будут поступать на вооружение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Эти комплексы будут поступать на вооружение РВСН России, и параллельно начнем их размещение на территории Белоруссии», — сказал он по итогам заседания Высшего госсовета Союзного Государства.

Российский комплекс «Орешник» можно будет разместить в Белоруссии во второй половине 2025 года, уточнил Путин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
9179
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
9574
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
9014
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
9266
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
9184
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
9201
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
9165
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
9216
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
9116
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
9078

Возврат к списку