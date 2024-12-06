«Орешник» будет поступать в ВС РФ и Белоруссию параллельно — Путин

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Размещение ракетных комплексов «Орешник» в Белоруссии начнется параллельно с тем, как они будут поступать на вооружение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Эти комплексы будут поступать на вооружение РВСН России, и параллельно начнем их размещение на территории Белоруссии», — сказал он по итогам заседания Высшего госсовета Союзного Государства.

Российский комплекс «Орешник» можно будет разместить в Белоруссии во второй половине 2025 года, уточнил Путин.