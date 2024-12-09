Армия Израиля вошла на территорию Сирии за пределами Голан — NYT
09:20 09.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Армия Израиля выдвинулась за пределы буферной зоны на границе с Сирией в районе Голанских высот. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на двух израильских чиновников.
По их данным, передислокация израильских войск за пределы Голан связано с тем, что бывший президент Сирии Башар Асад покинул страну, а это может повлечь усиление нестабильности в регионе.
Косвенным подтверждением присутствия армии еврейского государства за пределами буферной зоны, по мнению издания, стали заявления начальника Генштаба армии Израиля Герци Халеви о развертывании войск на сирийской территории.
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