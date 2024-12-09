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Дефицит бюджета РФ за январь — ноябрь предварительно составил 389 млрд руб. — Минфин

13:32 09.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дефицит федерального бюджета согласно предварительной оценке Министерства финансов России за январь — ноябрь текущего года составил 389 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте министерства.

«По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе — ноябре 2024 года составил 32 650 млрд рублей, что на 25,8% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2023 года», — говорится в сообщении. По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета по итогам отчетного периода вырос на 23,7% и составил 33,04 трлн рублей.

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