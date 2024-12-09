Над посольством Сирии в Москве подняли флаг оппозиции

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Флаг сирийской оппозиции подняли в понедельник над посольством Сирии в Мансуровском переулке в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Ранее со здания диппредставительства был снят флаг Сирийской Арабской Республики после прихода оппозиции к власти в стране.