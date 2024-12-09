Над посольством Сирии в Москве подняли флаг оппозиции
14:12 09.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Флаг сирийской оппозиции подняли в понедельник над посольством Сирии в Мансуровском переулке в Москве, передает корреспондент ТАСС.
Ранее со здания диппредставительства был снят флаг Сирийской Арабской Республики после прихода оппозиции к власти в стране.
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