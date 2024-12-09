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НОВОСТИ

Доля Индии в экспорте вооружений и техники РФ за полгода выросла на 15% — Евтухов

22:40 09.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия остается главным партнером Индии в оборонной отрасли, ее доля в экспорте вооружений и техники РФ за последние полгода выросла на 15%. Об этом сообщил начальник управления президента РФ по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Виктор Евтухов.

«Доля Индии в российском экспорте вооружений и техники только за последние полгода увеличилась на 15%», — сказал Евтухов в связи с передачей в состав ВМС Индии фрегата проекта 11356.

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