Доля Индии в экспорте вооружений и техники РФ за полгода выросла на 15% — Евтухов

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия остается главным партнером Индии в оборонной отрасли, ее доля в экспорте вооружений и техники РФ за последние полгода выросла на 15%. Об этом сообщил начальник управления президента РФ по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Виктор Евтухов.

«Доля Индии в российском экспорте вооружений и техники только за последние полгода увеличилась на 15%», — сказал Евтухов в связи с передачей в состав ВМС Индии фрегата проекта 11356.