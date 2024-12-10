Пресечена попытка БПЛА ВСУ атаковать военный аэродром в Саратовской области — губернатор

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беспилотники ликвидированы при попытке атаковать военный аэродром в Саратовской области. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

«Сегодня пресечена атака на военный аэродром, в результате которой ликвидированы БПЛА. На месте работают все необходимые экстренные службы. Разрушений и пострадавших, предварительно, нет», — написал он.