Вопрос введения оценки по поведению требует широкого экспертного и общественного обсуждения - Минпросвещения РФ

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возможность введения в российских школах оценки по поведению требует экспертного и общественного обсуждения, этот вопрос будет детально проработан, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

«Вопрос введения оценки по поведению требует широкого экспертного и общественного обсуждения. <…> После детальной проработки внесем предложение в рамках разработки стратегии развития образования до 2036 года с перспективой до 2040 года», — говорится в сообщении.