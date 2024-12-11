Вопрос введения оценки по поведению требует широкого экспертного и общественного обсуждения - Минпросвещения РФ
19:45 11.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Возможность введения в российских школах оценки по поведению требует экспертного и общественного обсуждения, этот вопрос будет детально проработан, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
«Вопрос введения оценки по поведению требует широкого экспертного и общественного обсуждения. <…> После детальной проработки внесем предложение в рамках разработки стратегии развития образования до 2036 года с перспективой до 2040 года», — говорится в сообщении.
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