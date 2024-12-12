Марин Ле Пен является самым популярным претендентом на пост президента Франции — опрос

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен стала самым популярным кандидатом на пост президента Франции. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Французским институтом общественного мнения (Ifop).

Ле Пен уверенно опережает двух других вероятных претендентов на президентский пост. В первом туре за нее готовы проголосовать 38% опрошенных, если ее соперником будет бывший премьер-министр Габриэль Атталь, который может рассчитывать на 20% голосов. Если же конкурентом Ле Пен станет экс-глава правительства Эдуар Филипп, поддержку которому готовы оказать 26% участников исследования, то за лидера фракции «Национального объединения» собираются отдать свои голоса 35% респондентов.

На популярность Ле Пен не повлияла то, что прокуратура Парижа в рамках процессе по делу о возможном фиктивном найме ассистентов в Европарламенте, депутатом которого она была в 2004–2017 годах, потребовала запретить ей избираться в органы власти на пятилетний срок. Суд примет решение по этому делу в конце марта 2025 года.

Опрос проводился 6–9 декабря. В нем принял участие 1 101 человек старше 18 лет.