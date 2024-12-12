Вирус гриппа птиц представляет высокий риск в случае межвидового перехода — Попова

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вирус гриппа птиц несет высокие риски из-за возможности его межвидового перехода, их нужно предупредить. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Высокие риски мы сегодня видим в отношении патогенов гриппа птиц и межвидового перехода. <…> Это высокий риск, который мы сегодня видим, оцениваем и который мы должны предупредить», — сказала она на V Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям.