10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные быстро продвигаются вперед на линии фронта в Донбассе, прорывая ослабленные позиции Украины. Об этом в четверг пишет газета The New York Times.

Издание напоминает, что ВС РФ подошли к Красноармейску (украинское название — Покровск), и отмечает, что темпы продвижения России стали самыми быстрыми с 2022 года. Этому способствует «подавляющее превосходство в живой силе» и ослабление украинских позиций в связи с нехваткой людей.