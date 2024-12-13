РФ добивается не перемирия, а долгосрочного мира на Украине — Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

России нужно не временное перемирие на Украине, а полноценный мир с выполнением всех обозначенных Москвой условий, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы неоднократно говорили, что само по себе перемирие — это не то, что мы хотим. Мы хотим мир, который наступит после того, как будут выполнены наши условия и будут достигнуты все поставленные нами цели», — сказал представитель Кремля.