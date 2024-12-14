Словакия не видит причин платить по геополитическим соображениям за газ больше, чем следует - Фицо

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил журналистам, что республика ведет переговоры, касающиеся продолжения поставок газа через территорию Украины.

«Мы ведем чрезвычайно интенсивные переговоры на международном уровне о поставках газа в 2025 году. Есть огромное количество препятствий: политические заявления украинской стороны, давление на остановку поставок с востока по направлению на запад, предложения о поставках газа, которые значительно дороже, включая транзитные пошлины, которые мы отвергаем. Мы не видим причин платить по геополитическим соображениям за газ больше, чем следует, — сказал премьер. — Уверен, что можно найти решение для [поставок газа] в несколько стран Евросоюза, сохранив транзит газа через территорию Словакии и Украины».