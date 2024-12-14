Словакия не видит причин платить по геополитическим соображениям за газ больше, чем следует - Фицо
09:15 14.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил журналистам, что республика ведет переговоры, касающиеся продолжения поставок газа через территорию Украины.
«Мы ведем чрезвычайно интенсивные переговоры на международном уровне о поставках газа в 2025 году. Есть огромное количество препятствий: политические заявления украинской стороны, давление на остановку поставок с востока по направлению на запад, предложения о поставках газа, которые значительно дороже, включая транзитные пошлины, которые мы отвергаем. Мы не видим причин платить по геополитическим соображениям за газ больше, чем следует, — сказал премьер. — Уверен, что можно найти решение для [поставок газа] в несколько стран Евросоюза, сохранив транзит газа через территорию Словакии и Украины».
НОВОСТИ
- 09:32 14.12.2024
- Рис в Японии подорожал почти на 60% по сравнению с прошлым годом
- 09:00 14.12.2024
- США намерены ввести санкции против нефтяного сектора Сербии - Вучич
- 22:40 13.12.2024
- ВСУ пытались ударить по Донецку дальнобойными ракетами, атака отражена
- 22:00 13.12.2024
- Президент Грузии заявила, что не собирается покидать Президентский дворец
- 21:20 13.12.2024
- В ЕС надеются, что новые власти Сирии откажутся от размещения баз РФ
- 20:40 13.12.2024
- Мессенджер Viber заблокирован в России — Роскомнадзор
- 20:25 13.12.2024
- Награждены победители международного конкурса по искусственному интеллекту для детей AI Challenge
- 20:00 13.12.2024
- Путин вручил Кадырову орден «За заслуги перед Отечеством» II степени
- 19:20 13.12.2024
- У ВСУ скоро закончатся солдаты для продолжения военных действий — NYT
- 18:40 13.12.2024
- В ЕС обсудят санкции против Грузии, включая визовый режим для дипломатов — представитель
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать