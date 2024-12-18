Спрос на уголь в мире достиг рекордного значения в 2024 году — МЭА

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мировой спрос на уголь, преимущественно в сфере энергетики, в 2024 году достиг максимального значения за все время наблюдений, главными потребителями являются Китай и Индия. Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

«Ожидается, что в 2024 году мировой спрос на уголь вырастет на 1% и достигнет рекордно высокого уровня 8,77 млрд тонн. Хотя промышленное потребление также увеличилось за этот период, основным фактором роста спроса на уголь стал энергетический сектор, где производство электроэнергии на угле достигнет рекордного уровня 10,7 тыс. ТВт-ч в 2024 году», — говорится в документе.

Согласно данным агентства, Китай, как и в прошлые годы, является основным потребителем угля и в 2024 году этот показатель вырастет на 1% до 4,9 млрд т. Несмотря на продолжение политики диверсификации энергетического сектора за счет строительства атомных электростанций (АЭС), а также ветряных и солнечных электростанций, спрос на электроэнергию в этой стране «растет, в среднем опережая темпы роста ВВП с 2021 года». «Рост спроса на электроэнергию в Китае обусловлен двумя основными факторами: электрификацией услуг, ранее предоставлявшихся за счет других видов топлива, таких как транспорт и промышленность, и развивающимися отраслями, такими как центры обработки данных и искусственный интеллект», — указывают исследователи.

Второй по потреблению остается Индия с 1,3 млрд т (+5%). В Евросоюзе и США спрос на уголь продолжает сокращаться на 12% и 5%, то есть до 312 млн т и 368 млн т, соответственно. По мнению экспертов МЭА, мировой спрос на уголь «достигнет плато» в ближайшие три года и составит около 8,87 млрд т к 2027 году.