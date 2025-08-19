Над регионами России за ночь сбито 23 украинских БПЛА
09:00 18.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства ПВО уничтожили и перехватили 23 украинских беспилотника над регионами России за ночь. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи с 20:00 мск 17 августа до 06:00 мск 18 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 8 — над территорией Тамбовской области, 5 — над акваторией Азовского моря, 2 — над акваторией Черного моря, 2 — над территорией Белгородской области, 2 — над территорией Ростовской области, 1 — над территорией Курской области, 1 — над территорией Воронежской области, 1 — над территорией Краснодарского края и 1 — над территорией Республики Крым», — сообщили в российском военном ведомстве.
