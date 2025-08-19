ФСБ предотвратила теракт на Крымском мосту

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ предотвратила готовившийся спецслужбами Украины теракт на Крымском мосту. Выявлен и обезврежен автомобиль «Шевроле Вольт» с мощным самодельным взрывным устройством, задержаны лица, причастные к его доставке в РФ, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности РФ пресечена очередная попытка украинских спецслужб совершить террористическую атаку на Крымский мост с использованием автомобиля, снаряженного взрывчаткой, — подчеркнули в ЦОС. — Установлено, что автомашина с самодельным взрывным устройством большой мощности прибыла в Россию из Украины транзитом через ряд стран».

«Несмотря на все ухищрения украинских террористов, сотрудникам ФСБ России удалось своевременно вскрыть их планы, выявить и обезвредить взрывное устройство, тщательно замаскированное в автомашине „Шевроле Вольт“, а также задержать всех лиц, причастных к ее доставке на территорию нашей страны», — отметили в ФСБ.