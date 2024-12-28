"Газпром" с 8:00 МСК 1 января 2025 года вводит ограничение поставок газа в Молдавию до 0 куб. м в сутки

17:35 Источник: Интерфакс

ПАО "Газпром" ограничит поставки газа в адрес АО "Молдовагаз" связи с отказом молдавской стороны урегулировать задолженность за поставки газа.

Как говорится в сообщении российской компании, в направленном в Кишинёв уведомлении говорится, что "АО "Молдовагаз" регулярно не исполняет свои платежные обязательства по действующему контракту, что является существенным нарушением его условий".

"В связи с этим на основании положений контракта и применимых норм российского законодательства ПАО "Газпром" с 8:00 МСК 1 января 2025 года вводит ограничение поставок природного газа в Республику Молдова до 0 куб. м в сутки. Ограничение будет действовать до тех пор, пока ПАО "Газпром" письменно не уведомит АО "Молдовагаз" об ином", - пишет "Газпром".