Перед Крымским мостом со стороны Тамани скопилось более 1200 автомобилей

14:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трехчасовая пробка образовалась перед Крымским мостом со стороны Тамани, в очереди находятся более 1,2 тыс. автомобилей по состоянию на 14:00 мск. Об этом сообщается в телеграм-канале о ситуации на подходах к мосту.

«В очереди со стороны Тамани находится 1 250 транспортных средств. Время ожидания [составляет] более трех часов», — говорится в сообщении. Уточняется, что со стороны Керчи очереди перед пунктом пропуска нет.