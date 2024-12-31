В ночь на 31 декабря силами ПВО РФ уничтожено 68 украинских дронов над восьмью регионами
10:00 31.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 68 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над восемью регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 68 украинских беспилотных летательных аппаратов. 25 БПЛА сбиты над территорией Брянской области, 17 — над территорией Республики Крым, 11 — над территорией Краснодарского края, 10 — над территорией Смоленской области, два — над территорией Тверской области, и по одному — над территориями Ростовской, Курской и Калужской областей», — говорится в сообщении.
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