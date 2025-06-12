Россия и Украина произвели обмен группами пленных

15:00 Источник: Интерфакс

Из украинского плена возвращена еще одна группа российских военнослужащих, сообщило Минобороны РФ в четверг. "Взамен передана группа военнопленных ВСУ", - сказано в сообщении министерства.

По его информации, обмен состоялся 12 июня в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми в Стамбуле 2 июня.

Министерство в четверг опубликовало кадры с освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими. Они находятся в Белоруссии, им оказывают психологическую и медицинскую помощь, сообщило Минобороны РФ.

"Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

9 июня ведомство сообщило, что из украинского плена в рамках обмена возвращена первая группа российских военных в возрасте до 25 лет. "Взамен пер‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​​​‌‍‌‌‌‌​‌‌‌​​​‍‌‌‌‌​‌‌​​​‌‍‌‌‌‌​‌‌‌​‌​‍‌‌‌‌​‌​‌​​​‍‌‌‌‌​‌​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​​‌‌‌​‍‌‌‌‌‌​​‌‌‌​едана аналогичная численность военнопленных ВСУ", - говорилось в сообщении.