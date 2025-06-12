Поставлять ракеты Taurus Украине Германия не планирует – Писториус
17:20 12.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Берлин не рассматривает передачу крылатых ракет Taurus Украине. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве.
Во время общения с журналистами на соответствующий вопрос он ответил: «Вы задали мне вопрос, рассматриваем ли мы это? Я отвечаю вам: нет!» Соответствующий видеофрагмент опубликовало агентство УНИАН.
Со своей стороны Зеленский рассказал, что обсуждавшийся сторонами план поставок Киеву немецких систем ПВО IRIS-T рассчитан на три года.
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