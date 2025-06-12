Лишь одному человеку удалось пережить крушение «Дримлайнера» Air India

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, потерпевший крушение на западе Индии, был заправлен почти 125 тыс. литрами топлива, при его крушении спасти находившихся на борту не было шансов. Об этом сообщил журналистам глава индийского МВД Амит Шах, прибывший на место катастрофы.

«На борту самолета было почти 125 тыс. литров топлива, и из-за высокой температуры [в результате возникшего пожара] не было никаких шансов спасти кого-либо», — сказал он. Тем не менее, глава МВД подтвердил, что один пассажир разбившегося лайнера выжил.