Президент Ирана: Обогащение [урана] будет продолжаться, и мы не отступимся от этого
17:05 12.06.2025 Источник: Интерфакс
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в четверг заявил, что иранские власти не откажутся от программы обогащения урана.
"Мы продолжим идти по нашему пути. Обогащение будет продолжаться, и мы не отступимся от этого", - приводит агентство "Мехр" его слова.
"Даже если они будут бомбить наши предприятия, знания - в нашей памяти. Что бы они ни разрушили, мы отстроим заново", - заверил президент.
Он назвал "пагубной" резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ с критикой действий Ирана в ядерной сфере.
В свою очередь представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камалванди объявил, что Тегеран запускает третий объект по обогащению урана, модернизирует оборудование, переходя на обогатительные центрифуги шестого поколения.
НОВОСТИ
- 17:20 12.06.2025
- Поставлять ракеты Taurus Украине Германия не планирует – Писториус
- 15:40 12.06.2025
- Все люди на борту потерпевшего крушение «Дримлайнера» Air India, по предварительным данным, погибли
- 15:00 12.06.2025
- Россия и Украина произвели обмен группами пленных
- 13:30 12.06.2025
- Потерпевший крушение самолет Air India упал на здание общежития для врачей
- 12:45 12.06.2025
- Посол США в России Линн Трейси вскоре завершит свою миссию
- 12:40 12.06.2025
- Dreamliner авиакомпании Air India потерпел крушение в Индии
- 11:45 12.06.2025
- Госдеп США отзывает второстепенный персонал из ряда посольств на Ближнем Востоке - СМИ
- 10:45 12.06.2025
- В Москве при раскопках найдена Печать князя Великого Ивана Васильевича
- 10:30 12.06.2025
- Глава Роскосмоса обозначил задачи на будущее, стоящие перед госкорпорацией
- 10:00 12.06.2025
- Связь от Starlink скоро официально заработает в Казахстане
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать