Президент Ирана: Обогащение [урана] будет продолжаться, и мы не отступимся от этого

17:05 Источник: Интерфакс

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в четверг заявил, что иранские власти не откажутся от программы обогащения урана.

"Мы продолжим идти по нашему пути. Обогащение будет продолжаться, и мы не отступимся от этого", - приводит агентство "Мехр" его слова.

"Даже если они будут бомбить наши предприятия, знания - в нашей памяти. Что бы они ни разрушили, мы отстроим заново", - заверил президент.

Он назвал "пагубной" резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ с критикой действий Ирана в ядерной сфере.

В свою очередь представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камалванди объявил, что Тегеран запускает третий объект по обогащению урана, модернизирует оборудование, переходя на обогатительные центрифуги шестого поколения.